إطلاق اسم «إكس» على فيلم أحمد حلمي الجديد

دوت الخليج يكشف اسم فيلم الفنان المصري أحمد حلمي الجديد، فضلًا عن كواليس العمل.

فيلم «إكس» لأحمد حلمي

وستنتهي الشركة المنتجة لفيلم «إكس» والمخرج محمد شاكر خضير خلال الأيام القليلة القادمة من التعاقد مع باقي أبطال العمل، تزامنًا مع مواصلة هيثم دبور في كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.

رقصة أحمد حلمي مع ابنته لي لي

وعلى الصعيد الآخر أثار الفنان أحمد حلمي جدلًا من جديد بظهوره، وهو يرقص مع ابنته الكبرى لى لى فى فيديو جديد نشرته عبر حسابها على تيك توك، وعلقت عليه ok ok bet it dad، وظهر حلمى وهو يشارك ابنته الرقص بطريقة لطيفة، من داخل سيارة على إحدى الأغنيات الأجنبية الشهيرة، وهى أغنية "Beggin" لفرقة الروك الإيطالية Måneskin.

ودائمًا ما يحرص النجم أحمد حلمى، على دعم ومساندة ابنته "لى لى" فى مشروعاتها التى بدأتها، وأيضًا فى فيديوهات الرقص التى تنشرها على تطبيق تيك توك، ودائما يظهر حلمى ولى لى بلقطات فى الفيديوهات تكشف علاقتها الوطيدة مع والدها التى يتخللها صداقة بينهما.

أحمد حلمي يخوض تجربة جديدة في مسلسله النجيب

ويخوض حلمي تجربة الدراما لأول مرة في مشواره الفني من خلال مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «النجيب»، ويجسد من خلاله شخصية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال ظهوره كضيف شرف بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وهو بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، إياد نصار، إنچي المقدم، بشرى، هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب أحمد سعيد عبد الغني، نور خالد النبوي، أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

و كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «خيال مآته» بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.