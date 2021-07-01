اسكواش..علي فرج يتربع على صدارة التصنيف العالمي والمصرين يكتوبن التاريخ

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كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبين الاسكواش فى شهر يوليو الجاري، وتربع علي فرج على صدارة التصنيف العالمي، بينما جاء محمد الشوربجي في المركز الثاني عالميا، بالإضافة إلى طارق مؤمن والذي احتل المركز الثالث في ترتيب التصنيف العالمي للاعبين الرجال.

هيمنة تامة للاعبي الأسكواش على بطولة الأبطال للإسكواش

لم يتوقف هيمنة اللاعبين المصريين عند هذا الحد، ولكن حافظ مروان الشوربجي على بقائه في المركز الخامس في ترتيب التصنيف العالمي للاعبي الاسكواش، واحتل كريم عبدالجواد المركز السادس، بالإضافة إلى فارس الدسوقي، والذي احتل المركز السابع، كما استطاع مصطفى عسل الحصول على المركز التاسع، ليزيد من عدد اللاعبين المصرين اتلذين يتواجدون ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

نهائي مصري خالص في بطولة الأبطال للاسكواش

الجدير بالذكر أن نهائي بطولة الأبطال للإسكواش، كان مصري خالص في بطولتي الرجال والسيدات، حيث تأهل من اللاعبين الرجال كل من مصطفى عسل ومحمد الشوربجي، واستطكاع مصطفى عسل التتويج بالبطولة، بينما تأهل إلى نهائي بطولة الأبطال للسيدات كل من: نوران جوهر وهاني الحمامكي، وانتهت المباراة بفوز نوران جوهر وتوجت بالبطولة.

مشوار تأهل مصطفى عسل ومحمد الشوربجي إلى نهائي السلسلة الختامية للرجال

تأهل مصطفى عسل إلأى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد الفوز على نظيره طارق مؤمن، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية، واستطاع عسل انهاء المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط لصالحه، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز مصطفى عسل بنتيجة 11/9، وعاد طارق مؤمن في الشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 11/6، ثم قام مصطفى عسل بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/4، ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية.

وعلى الصعيد الأخر حقق محمد الشوربجي، الفوز على النيوزلاندي بول كول، بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز الشوربجي بالشوط الأول من المباراة بنتيجة 11/5، وفاز بول كول في الشوط الثاني بنتيجة 11/5، وفي نالنهاية استطاع محمد الشوربجي بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/6، وتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.

وانتهت مباراة النهائي التي جمعت اللاعبين مصطفى عسل ومحمد الشوربجي بفوز مصطفى عسل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 4-11، 7-11، 3-11.