/638385/ثانية-واحدة-يحقق-أقل-الإيرادات-ومؤشرات-برفعه-من-السينمات

حقق فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني أقل الإيرادات، أمس مقارنة بباقي الأفلام المعروضة في دور العرض المصرية على رأسهم فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني الذي تصدر القائمة منذ أول يوم لعرضه، ويأتي فيلم «أحمد نوتردام» في المركز الثاني، و«ماما حامل» في المركز الثالث، و«ديدو» في المركز الرابع.

دوت الخليجيكشف مؤشرات لرفع فيلم ثانية واحدة من دور العرض المصرية

حقق فيلم «مش أنا» يوم الأربع إيرادات وصلت إلى 1000 جنيها فقط كحد أقصى وهو ما يعد تراجعًا كبيرًا في ظل المنافسة القوية التي تلحقه من قبل باقي الأفلام المعروضة في السينما المصرية، إذ من المتوقع سحب العمل من دور العرض كما حدث في مع فيلم «الشنطة» بطولة الفنان بيومي فؤاد.

فيلم ثانية واحدة الأقل إيرادات منذ عيد الأضحى

يذكر، أنه لم ينجح فيلم ثانية واحدة من بداية عرضه في جذب الجمهور لمشاهدته لذلك أصبح أقل الأفلام المشاركة في سباق عيد الفطر هذا العام أرباحًا، إذ حقق حوالي 156 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي.

قصة فيلم ثانية واحدة

تدور أحداث فيلم ثانية واحدة حول شخصين هما دينا الشربينى ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربينى هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم الشنطة يغادر دور العرض في مصر

وكان قد قرر عدد كبير من دور العرض السينمائية رفع فيلم «الشنطة» من صالتها، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، وتم تصويره ما بين القاهرة ودبي، ويقدم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم.