/638386/بنك-مصر-اعرف-مواصفات-برنامج-صرف-المعاشات-في-Banque-Misr

يبحث عملاء بنك مصر Banque Misr وأصحاب المعاشات عن موعد صرفها اليوم الخميس الموافق 1 يوليو حيث أن بنك مصر Banque Misr يصرف المعاشات على مدار اليوم مثلما أوضحت بنك مصر خدمة العملاء الخاصة بها.

دوت الخليج

موعد صرف معاشات بنك مصر

سأل أحد عملاء بنك مصر عبر الصفحة الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبنك والمكتوبة باللغة الإنجليزية هكذا Banque Misr ، عن موعد صرف المعاشات حيث كتب: "من فضلكم المعاشات نزلت النهاردة فى حساب ولا هتنزل يوم الاحد".

رد حساب Banque Misr بنك مصر، على استفسار موعد صرف معاشات بنك مصر، وكتب: "اهلا وسهلا بحضرتك سوف يتم اضافة المعاشات على مدار اليوم".

مواصفات برنامج أصحاب المعاشات في بنك مصر

اطول مدة تقسيط تصل الى 8 سنوات لصاحب المعاش الاصلي وسبع سنوات للمستفيد من المعاش

اقل مصاريف إدارية

أعلي قيمة قرض تصل الى 500 الف جنيه

اقل سعر عائد

وثيقة تامين مجانية على الحياة

لا يشترط وجود ضامن للعميل

بنك مصر يطلب هذه المستندات

طلب الحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومي

بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل

إيصال مرافق حديث

Banque Misr بنك مصر خدمة العملاء

يحتاج الكثير من عملاء Banque Misr بنك مصر التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم المختصر وهو 19888 والذي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة.

كما أن هناك خاصية ارسال إيميل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالبنك Banque Misr وهو .. [email protected]