/638387/استقالة-عدد-من-أعضاء-أمانات-الشرقية-من-حزب-الحركة-الوطنية

تقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالاستقالة من حزب الحركة الوطنية.

وقال أعضاء هيئة المكتب في نص الاستقالة، "إن السياسات التي يشهدها الحزب تخالف قيمهم وقواعد العمل السياسى، وتضر بالوطن"...وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزء من كيان يدعمها

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