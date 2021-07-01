/638389/كريم-شحاتة--الأهلي-هيطع-القديم-والجديد-على-بيراميدز-وهذا-تصرف-رمضان-صبحي

كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي عن توقعه لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ، كاشفا عن تصرف غريب من رمضان صبحي خلال المواجهة المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل «تغريدات» كريم شحاتة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الموسم الحالي. تصريحات مثيرة من كريم حسن شحاتة قبل مباراة الأهلي وبيراميدز وكتب كريم حسن شحاتة عبر تويتر: "عندي إحساس إن الأهلي هيطلع على بيراميدز النهارده القديم والجديد". وتابع على جانب أخر: "رمضان صبحي قال للاعيبة بيراميدز نصًا قبل مران الفريق اليوم.... اي لاعب هيسجل هدف في الأهلي ليه مني 1000 دولار والي هيعملي اسيست هدف ليا ليه 2000 دولار مكافأة مني". قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف. التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

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