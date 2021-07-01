كرة السلة.. عبدالرحمن نادر يسطر التاريخ بتأهله إلى دوري المحترفين الأمريكيNBA

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استطاع عبد الرحمن نادر المحترف المصري في دوري المحترفين الأمريكيNBA ، كتابة اسمه في تاريخ كرة السلة، وذلك بعد بتأهله مع فريقه فينكس صنز إلى نهائي بطولة الدوري.

عبدالرحمن نادر يتأهل يحقق انجازا تاريخيا في دوري المحترفين الأمريكيNBA

أصبح عبد الرحمن نادر أول لاعب مصري وعربي يصعد إلى نهائي في دوري المحترفين الأمريكيNBA ، وذلك عقب فوز فريقه بنهائي القسم الغربي. وحقق فريق فينكس صنز الذي يلعب في صفوفه عبدالرحمن نادر، الفوز على فريق لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 130-103، ليفوز الفريق بسلسلة نهائي الغرب بنتيجة 4-2، ويتأهل إلى نهائي دوري المحترفين الأمريكيNBA.

فريق فينيكس صنز يتوج بنهائي القسم الغربي للمرة الثالثة في تاريخه

حقق فريق فينكس صنز التتويج بنهائي القسم الغربي ثلاث مرات في تاريخه، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 130-103، ويلتقي مع بطل القسم الشرقي، حيث يقام نهائي قسم الشرق بين فريق ميلوكي باكس وفريق أتالانتا هوكس، ولم يحقق أي فريق منهم الفوز بالمباراة حتى الأن، حيث تتبقى نتيجة السلسلة بينهما حتى الآن 2-2.

غياب عبدالرحمن نادر عن فريق فينيكس صنز في المباريات الثلاثة الأولى من سلسلة نهائي الغرب

الجدير بالذكر أن الدولي المصري عبدالرحمن نادر، كان قد لحقت به إصابة في الركبة منذ بداية الموسم، مما جعلته يغيب عن أول 3 مباريات في سلسلة نهائي الغرب، ثم عاد وشارك مع الفريق في المباراة الرابعة في السلسلة النهائية للقسم الغربي، حيث شارك في 5:22 قبل أن يشارك لمدة 9:19 في المباراة الخامسة وأخيرا 6 دقائق في المباراة السادسة والأخيرة.