سعفان يعلن عن مبادرة مصرية للعمالة الفلسطينية على مائدة مؤتمر العمل العربى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سوف يعرض على مؤتمر العمل العربى فى دورته المقبلة مبادرة للعمالة الفلسطينية بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير المواد الخام والمعدات اللازمة والأجور أصحاب تلك المهن لفترة زمنية يتم تحديدها، حتى يتمكنوا من الإنتاج، ثم إنشاء شركة من جميع الأطراف العربية الراغبة فى المشاركة وتقديم الدعم تكون مهمتها الأساسية تسويق تلك المنتجات سواء الكترونياً أو غيرها من سبل التسويق ليعود الناتج للعمال الفلسطينيين.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفد الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات برئاسة عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى، وحضور أحمد عاطف حسن مستشار الاتحاد العربى، ومحمد حمد الهاجرى رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة، وأنور فهمى حشيشو، ومحمد أحمد خلف عضوا النقابة العامة بغزة، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة.

وكشف الوزير، وفقا لبيان صحفى، عن أنه هناك توجه لقيام أحد الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة يتم عرض المنتجات المصنعة تحت شعار (صنع فى فلسطين تحت الاحتلال)، تضاهى فيها تلك المنتجات فى الجودة ما تقدمه شركات عالمية أخرى ، تتولاها الشركة التى سيتم إنشاؤها، وطلب المعدات اللازمة لتحقيق ذلك، ومواد الإنتاج الأولية وكل الدعم المطلوب واللازم للبدء فى تلك المشروعات.

وقال الوزير، إنه سيتم إعداد برنامج تدريب مهنى شامل، لتدريب مدربين فلسطينيين على أيدى مدربين مصريين أكفاء على مستوى عالى من المهارة، على تلك الصناعات اليدوية ذات القيمة التى يحتاجها سوق العمل العالمى، والذين بدورهم ينقلون الخبرة إلى غيرهم من الشباب ليعود الأمر بالنفع التام على كل الشعب الفلسطينى ويحقق آماله وطموحاته فى الاستقلال الاجتماعى والاقتصادى.

وكان الوزير قد رحب فى مستهل اللقاء، بأعضاء الوفد، مؤكداً أن القضية الفلسطينية، فى دم كل عربى، وتقديم الدعم لها هو واجب على كل الشعوب العربية ومؤسساتها تجاه شعب فلسطين، وأن المعاناة التى يتعرض لها عمال فلسطين من الاحتلال الغاشم أثناء دخولها إلى مقرات العمل أمر مرفوض يمس كرامة كل مواطن عربى، الأمر الذى يحتاج تكاتف ووحدة كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهذا الشعب.

من جانبه قدم عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى، الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، مهنئاً كل الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد قافلة مساعدات كبيرة من الاتحاد العربى، فضلا عن دعم مالى من اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت لدعم عمال وشعب فلسطين، ومن الأشقاء فى الدول العربية من أعضاء الاتحادات ، وذلك لدعم الأخوة الفلسطينيين فى العمل على إنتاج الصناعات اليدوية تحت رعاية وزير القوى العاملة.

وفى نفس السياق قدم رئيس اتحاد البترول وصناعة الكيماويات بدولة الكويت، الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية أمر واجب على كل عربى خاصة فى تلك الظروف التى يمرون بها، ولطالما كانت الدولة المصرية سباقة فى مساعدة أشقائها فى جميع الدول العربية ومنها فلسطين.

ومن جانبه أثنى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة، على المقترح المقدم من الوزير، مؤكداً أنه سيتم دراسته فى الفترة القادمة، قائلاً: إن رعاية الدولة المصرية للقضية الفلسطينية دائم لا يتوقف، مشددا على أن نسب وصهر وحدود مشتركة، ودور مصر كان داعماً لكل الجهود الفلسطينية فى إعادة إعمار غزة.