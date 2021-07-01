الجزيري يوقع للزمالك رسميا على عقود البيع النهائى

وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا، عقب انتهاء إعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء فى عقد إعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل.

ومن المنتظر، أن يعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعد قليل، عن توقيع سيف الجزيرى علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء إعارته.

وكان مسئولو الزمالك، قد استقروا على تفعيل بند شراء التونسى سيف الجزيرى، مهاجم الفريق المعار إليه من المقاولون العرب، مقابل سداد 12 مليون جنيه، وذلك حال الحصول على موافقة رسمية من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث يعد الجزيرى الأقرب للبقاء فى الزمالك مع الاستغناء عن جهود الثنائى التونسى حمزة المثلوثى والمغربى حميد أحداد فى الموسم الجديد، وتنتظر إدارة الزمالك الحصول فى الفترة المقبلة على موافقة المدير الفنى للفريق لمخاطبة المقاولون العرب وسداد قيمة شراء اللاعب بشكل نهائى حيث ترى إدارة الزمالك إن الجزيرى سيكون استمراره إضافة كبيرة للفريق خاصة مع تأقلمه مع عناصر الفريق ودخوله الحسابات بشكل أساسى فى المرحلة الماضية على أن يتم تفعيل بند الشراء النهائى مع نهاية الموسم حال الحصول على موافقة المدرب الفرنسى.