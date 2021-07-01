/638388/حسين-فهمي-يمنح-لقب-الواد-التقيل-لمحمد-رمضان-والأخير-يرد-ضد-التفرقة-العنصرية

أهدى الفنان الكبير حسين فهمي لقبه المميز «الواد التقيل» للفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعدما طُرح عليه سؤال "مين تقوله يولد يا تقيل" أثناء إحدى المقابلات الصحفية، ليجيب ضاحكًا مستنكرًا السؤال: "اللي أقول له يا واد يا تقيل هو فيه غيره.. محمد رمضان طبعا".

دوت الخليج يرصد رد الفنان محمد رمضان على القدير حسين فهمي، بعد أن أهداه لقبه الشهير «الواد التقيل».

محمد رمضان يشكر حسين فهمي بعدما منحه لقب الواد التقيل

ليرد عليه الفنان محمد رمضان موجهًا إليه رسالة شكر ممتنًا لشهادته من خلال نشره مطقع الفيديو الذي أهداه فيه فهمي اللقب على أغنية «الواد التقيل»، وعلق قائلًا: "النجم الكبير حسين فهمي.. اعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء.. أعوذ بالله من كلمة أنا".

كما وجه حسين فهمي رسالة إلى محمد رمضان، قائلًا:" إنه صاحب موهبة كبيرة ولديه جمهور كبير، وأنه يجب عليه الحذر من أخطائه وتصريحاته، مضيفًا: "السن له عامل، هو لسة شاب فرحان بالنجاح، يمكن بيغلط في الكلام، ويجب عليه أن يُهدِّئ الأمور والتصريحات".

كليب «ثابت» لمحمد رمضان يتخطى حاجز ال 8 ملايين مشاهدة

ومن ناحية أخرى تمكن فيديو كليب «ثابت» للفنان محمد رمضان من تحقيق 8 ملايين مشاهدة عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، منذ طرحه يوم 16 يونيو الجاري.

أغنية «ثابت» كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.

والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

محمد رمضان يتألق في موسم رمضان 2021 بمسلسل موسى

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيد