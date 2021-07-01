/638390/تصفية-خط-الصعيد-خلال-تبادل-إطلاق-النيران-مع-رجال--الشرطة

أطلق أحد العناصر الإجرامية، اليوم الخميس، النار بكثافة على الأجهزة الأمنية حال محاولة القبض عليه، مما دفع القوات للتعامل معه، ونتج عن ذلك مصرعه، وأتضح أنه صادر ضده عدة أحكام قضائية، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وأصيب ضابط شرطة جراء التعامل مع المتهم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بملاحقة الخارجين على القانون.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل مصرع خط قنا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للامن العام، تواجد عنصر إجرامي 52 سنة «عاطل» مقيم بقرية «حمرا دوم» دائرة مركز نجع حمادي، بمنطقة زراعية بقرية دائرة مركز فرشوط.

الإعدام

أكدت التحريات الأولية أن المتهم محكوم عليه في 5 جنايات: «2 حكم بالإعدام، المؤبد، 10 سنوات، 3 سنوات»، والسابق إتهامه في 17 قضية ما بين «قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح ناري».

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى إستشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران، وأحكمت القوات السيطرة.

أسلحة نارية

نتج التعامل عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات، وضبط نجل شقيق المتهم 33 سنة، «عاطل مقيم بنفس القرية»، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وأصيب أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.