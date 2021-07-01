/638394/حزب-مصر-بلدي الرئيس-السيسي-تصدى-لقوي-الشر-وطيور-الظلام-والإرهابيين-في-30-يونيو

وجدد حزب «مصر بلدي» دعمه الكامل إلى الرئيس في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي وحماية الأمن المائي، مختتمًا قائلًا: "ندعو الله بمزيد من التقدم والازدهار وبالعمل المتواصل والجهد الدءوب لرفعة الوطن وإعلاء رايته محلقة دومًا في سماء الأمم سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها".

وقال اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب «مصر بلدي» أن الكلام عن إنجازات السيسي لن تتوقف أبدًا، فالإنجازات الكل شاهدها ونلمسلها ويكفي أن الرئيس السيسي تصدى لقوي الشر وطيور الظلام والإرهابيين، وهذا يكفي، ونقول له استمر في الحفاظ على مصر وأهلها والنهوض بها.

فيما قال الدكتور مصطفي الشربيني، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، إنه على مدار 8 سنوات تحولت مصر إلى دولة حديثة وعملت على تجديد دمائها من خلال قيادة سياسية حكيمة وضعت النقاط فوق الأحرف وقامت بإنجازات مشهودة لم يستطع أي رئيس مصري القيام بها، مضيفًا أن ثورة 30 يونيو عملت على تماسك الدولة المصرية بكل مؤسساتها المختلفة.

وأكد أنها عملت على تلاحم الوحدة الوطنية والبناء المؤسسي للدولة ومواجهة الإرهاب، مضيفًا أن المصريين وقفوا في هذه الثورة أمام موجة التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، وقالوا كلمتهم لإنقاذ المنطقة من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة.