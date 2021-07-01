/638395/بسبب-أولوية-المرور--جزار-يطعن-عامل-بسلاح-أبيض-في--الدقهلية

أصيب عامل بطعنة في الصدر، بأحد شوارع قرية السلامية، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعدما تعدى عليه جزار بالضرب بمطواة، بسبب الخلاف بينهما على أولوية المرور.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل طعن عامل وسط الشارع بسبب أولوية المرور

تفاصل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي، بوصول محمد مصطفی عنتر إسماعيل، 24 عامًا،عامل، ومقيم قرية السلامية، دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى إثر تعدٍ.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله اتهم "حسن م. أ. ال" 30 سنة، جزار، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته وذلك بسبب حدوث خلاف بينهما على أولوية المرور حال قيادته دراجة نارية، والآخر “توك توك” بأحد شوارع القرية.

اعترافات المتهم

وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن الواقعة، اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، تم التحفظ عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم رقم 10493 / 2021 جنح مركز أجا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفى سياق أخر كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، منذ قليل ، عن ملابسات جديدة في مقتل فني بهيئة السكك الحديدية على يد شقيقه بمركز منشأة القناطر.

وأتضح أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يعالج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية إلا أنه توقف عن العلاج مؤخرا.

تفاصيل الجريمة

البداية بلاغ تلقاه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر من مأمور قسم منشأة القناطر بحضور شخص اعترف "قتلت أخويا".

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، قال "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، إنه اعتدى بالضرب على رأس شقيقه «محمد 56 سنة» فني بهيئة السكة الحديد.