مواعيد عمل البنك الزراعي المصري وأرقام الهواتف

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البنك الزراعي المصري يهتم به شريحة كبيرة من المصريين ومن طبقات مختلفة، لذا بدأ البعض بالبحث عن مواعيد عمل البنك الزراعي المصري وأرقام هواتفهم ولهذا نقدمها لكم في السطور التالية بتفاصيل مواعيد عمل البنك الزراعي المصري.

دوت الخليج

ما هو البنك الزراعي المصري ؟

البنك الزراعي المصري من أهم البنوك المصرفية الزراعية بمصر كما أنه من أكبر البنوك بالشرق الأوسط حيث أنه تم تأسيسه عام 1930 ويقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الأعمال التنموية للنشاط الزراعى.

مواعيد عمل البنك الزراعي المصري

يعمل البنك الزراعي المصري على مدار الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. كما أن هناك فرق البنك الزراعي المصري في الزقازيق يغلق أبوابه في الثالثة عصرًا وهناك فروع أخرى من البنك الزراعي المصري تعمل على مدار 24 ساعة.

أين هي فروع البنك الزراعي المصري؟

فروع البنك الزراعي المصري متواجدة بجميع أنحاء مصر ولها فروع أكثر من 1000 فرع من بينهم في محافظات القاهرة والجيزة والعاشر من رمضان والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والأقصر وأسوان كما أن البنك الزراعي المصري متواجد في سوهاج وأسيوط وكلية الزراعة والعبور.

أرقام البنك الزراعي المصري وعنوانه

الفرع الرئيسي البنك الزراعي المصري يتواجد في 45 ش ربيع الجيزى بالجيزة، وهذه هي أرقامه الهاتفية 02/35721787 – 02/35737968