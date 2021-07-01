سر «الورقة المكرمشة» في بيان 3يوليو ؟

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، النقاب عن كلمته التى ألقاها بمؤتمر 3يوليو عقب ثورة 30يونيو 2013 ممثلًا عن حملة تمرد والتى كانت الشرارة الأولي للإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدا علي أن هذه الكلمة كانت من أصعب الكلمات في حياته.

وأضاف عبد العزيز:ليه الورقة اللي قرأت منها كلمتي يوم بيان ٣ يوليو مكرمشة؟ الحقيقة إن دي كانت أصعب كلمة قولتها في حياتي، في السابق اتعودت اخاطب جمهور وأمر معتاد بالنسبة ليا، وحضرت مؤتمرات كان الجماهير فيها بالآلاف، وظهرت في مئات من اللقاءات التليفزيونية، لكن كانوا الدقيقتين اللي سجلت فيهم كلمة بيان ٣ يوليو أصعب دقيقتين واجهت فيهم كاميرا في حياتي". بيان 3يوليو والإطاحة بتنظيم الإخوان وتابعا:"كنت مدرك إن نجاح هذا اليوم يعني إن الدقيقتين هيكونوا وثيقة تاريخية هفتخر بيها طول عمري ولو لا قدر الله حصل شيء آخر .. معناه الثمن هيكون الموت لا شيء غيره! متابعا:"كتبت كلمتي بخط متوتر زي ما هو باين وكثير من الشطب والتعديل، وفضلت مطبق الورقة وضاغط عليها بإيدي من التوتر وما ان انتهيت من كلمتي طبقتها ووضعتها في جيبي عشان احتفظ بيها ويشوفها أولادي وأحفادي كمثار للفخر والاعتزاز". واختتم حديثه بقوله :"دي الورقة الأصلية لكلمتي بخط يدي المتوتر يومها .. بنشرها لأول مرة في العيد الثامن لثورة ٣٠ يونيو .. كل عام وأنتم بخير .. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم"

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