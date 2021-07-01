فيديو.. البابا تواضروس عن ثورة 30 يونيو: ما تحقق خلال 8 سنوات نهضة وإنجاز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع قداسته مساء أمس برنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة mbc مصر.

ووصف "عامر"، البابا فى مستهل تقديمه لقداسته بأنه من أهم الأصوات التى تواجدت فى الإطار الذى شكل ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن "البابا" يرجع بذاكرته إلى تلك اللحظات التاريخية.

وجاءت أسئلة مقدم البرنامج لقداسة البابا كالتالى:

ما الذى يغلب على ذهن البابا فى هذه المناسبة، هل الرجوع لذكريات ثورة 30 يونيو من 8 سنوات أم توصيل رسائل للناس؟

قداسة البابا: طبعًا نعيش الذكريات، لكن بالتأكيد نعيش أيضًا النهضة والإنجازات التى هى ثمار ثورة 30 يونيو التى كان هدفها الوحيد والواضح هو استرداد بلدنا، والآن نعيش واقع تأسيس الجمهورية الجديدة كما يطلق عليها سيادة الرئيس.



كيف تصف ما يحدث فى الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة؟

قداسة البابا: ما يحدث الآن، يحدث ليس فى مجال واحد بل هو يشمل مصر كلها، فى مجالات الصحة والصناعة والاقتصاد وغيرها، كل المجالات يتم فيها التطور معًا، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا.

هل تحققت الأهداف التى لأجلها خرج الناس فى 30 يونيو؟

قداسة البابا: دائما المتغيرات التى تحدث فى حياة الشعوب تحتاج إلى وقت لتأتى بالثمار، وما تحقق خلال الثمانى سنوات، يعد إنجازًا لأنه تحقق فى فترة قصيرة، لا سيما مع وجود تحديات شاملة من الشرق ومن الغرب، ومن الشمال ومن الجنوب، فالأمر لم يقتصر على التحديات الداخلية، لكن نشكر الله، فهذه نعمته، إذ أعطى المسؤولين وكل المخلصين على أرض مصر، حكمة، لنتقدم للأمام بهذا الشكل، وأتوقع أن مصر خلال سنوات قليلة ستكون حديث العالم كلها بما أنجزته.

هل موضوع سد النهضة يشغل البابا كما يشغل جميع المصريين؟

قداسة البابا: بكل تأكيد، لأن الموضوع يتعلق بالنيل، المياه. ونشكر الله أن الرئيس والوزراء المعنيين، وزير الخارجية ووزير الرى يتبعون سياسة النفس الطويل على كافة المستويات فى هذه القضية، وأثق أن هذه السياسة ستأتى بثمار، ورغم خطورة القضية، إلا أننى أثق فى أنه ستُحَل، بصورة أو بأخرى، بما يرضى كل الشعوب، والله يحفظ مصر التى حباها بالنيل، منذ آلاف السنين، ويبارك شعبها وماءها وأرضها.



ما هى الذكريات الباقية فى ذهنك من لحظات الثورة؟

قداسة البابا: هذه اللحظات هى لحظات فارقة فى تاريخ الشعوب، وبالرغم من إنها كانت لحظات نحاول فيها التخلص ممن يسرقون البلد بتاريخها وحاضرها، لكن من أجمل ما فى تلك اللحظات هو مشاركة الجميع "رجال ونساء، كبار وصغار"، وصورتهم البديعة وهم يحملون العلم، وإحساس الجميع وهم يهتفون للخروج من الظلمة التى كادت أن تتملك، ولكن الله نظر لقلوب المصريين وأعطاهم هذه النعمة والانفراجة والبداية الجديدة لنجاح مصر وتقدمها.

وقدمت الكنيسة القبطية التهنئة أمس للرئيس والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، معربةً عن يقينها بأن ما يبذله الرئيس وأجهزة الدولة المصرية حاليًا فى سياق تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن، أمر يتسق مع ما نادى به الشعب فى ثورة 30 يونيو.