/638402/بإطلالة-مثيرة-ريم-البارودي-تتألق-في-مهرجان-أسوان-الدولي

دوت الخليج يستعرض إطلالة الفنانة ريم البارودي في حفل ختام مهرجان أسوان الدولي.

ريم البارودي تستعرض جمالها

طرحت البارودي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت خلاله على إحدى الأغاني الأجنبية وهي تستعرض جمالها بفستان باللون البنفسجي مكشوف الذراعين مصاحبًا بذيل طويل، مع شعرها الأصفر المجمع، كل هذا جاء مناسبًا مع المجوهرات التي أضافت المزيد من الجمال لإطلاتها الخلابة.

وسبق وأن افتتحت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الخامسة «دورة النيل»، والذى يقام فى الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، والسفير كرستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر ، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد ووسائل الإعلام المختلفة.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

أزمة ريم البارودي مع ريهام سعيد

ويشار إلى أن الجدل أُثير حول ريم البارودي بسبب أزمتها مه الإعلامية ريهام سعيد، خصيصًا بعد التصريحات التي فجرتها الأخيرة بشأن علاقتهما أثناء استضافها ببرنامج «شيخ الحارة والجرئية» للمخرجة إيناس الدغيدي، الأمر الذي وصل بينهما إلى حد القضايا.