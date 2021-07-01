/638405/زاهى-حواس-ماليس-علاقة-بقضية-الآثار-والعالم-كله-يعرف-من-أنا

زاهى حواس ، نفى وزير الأثار السابق، وعالم المصريات، زاهر حواس ما تردد فى بعض منصات التواصل الاجتماعي، ما يتعلق بإدراج اسمه ضمن المتورطين فى التشكيل العصابي، الذى يتزعمه النائب السابق علاء حسانين، بشأن التنقيب على الآثار، وفقًا لتحريات النيابة.

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زاهى حواس يرد على إشاعات تورطه فى قضية الآثار

زاهي حواس فى حديثه أكد أنه لا صحة نهائيًا لما تم تداوله بشأن تورطه فى تلك القضية المثارة إعلاميًا، مضيفًا:" مثل تلك الإشاعات لا تأخذ أى مساحة عندي، ولا التفت إليها، لأنها غير صحيحة ولا يجب الاستماع لها أصلًا".

زاهى حواس يعلق على قضية التنقيب على الآثار

وتابع وزير الآثار السابق، زاهي حواس، حديثه قائلًا:" سأقضى كل من ردد أن أسمي تم إدراجه فى قضية الآثار التى تحقق فيها النيابة العامة، لأن مثل هذا الحديث لا يخرج عن سياق (حديث الغوغاء).

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زاهى حواس: العالم كله يعرف من أنا

وأضاف زاهى حواس، فى حديثه قائلًا:" إذا سألتم أيًا من الخبراء والمتخصصين فى الآثار سيذكر من هو زاهي حواس، الذى يعرف العالم كله نزاهته وما قدمه من أجل مصر فى ملف استعادة الآثار المهربة إلى الخارج".

زاهي حواس، هو وزير آثار سابق، وعالم فى علم المصريات، وله العديد من المؤلفات التى تم طرحها فى السوق العربي والعالمي.

حقيقة تورط زاهي حواس فى قضية التنقيب على الآثار

هذا وكانت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداول بها اسم وزير الآثار السابق، زاهي حواس، مؤكدين تورطه فى قضية الآثار التى تجرى التحقيق بشأنها فى الوقت الحالى، والتي يُتهم فيها فى الوقت الحالى عدد من رجال الأعمال، ومنهم رجل الأعمال الشهير، حسن راتب، وأيضًا النائب السابق، علاء حسانيين، والمعروف إعلاميًا بنائب الجن والعفاريت.

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وفيما يتعلق بصورة عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، أكد فى حديثه أنه التقط صور كثيرة من شخصيات معروفة، ومنهم رجل الأعمال، حسن راتب، وهو أمر بالتأكيد ليس محل إثبات تورطه فى القضية، وفقًا لما أشارر إليه.