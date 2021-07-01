/638406/الأهلي-يستعرض-قوته-قبل-لقاء-بيراميدز-بساعات-بالدوري

نشر الموقع الرسمي للنادي الاهلي قبل إنطلاق مباراته أمام بيراميدز في الدوري بساعات قليلة، تقرير يستعرض فيه إنجازاته في الدوري في هذا الموسم، وقوت خط دفاعة في لقاءات الدوري الممتاز، بقيادة الدولي المغربي بدر بانون، وذكر فيه أيضاً طموحات الفريق في المباراة.

ويرصد دوت الخليج أخر أخبار القلعة الحمراء، ويستعرض تقرير الأهلي قبل لقاء المباراة بساعات.

وجاء تقرير الأهلي “الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف فريق بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

موقف الأهلي في الدوري

يدخل الأهلي مباراة بيراميدز اليوم وفي رصيده 41 نقطة جمعها من19 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد»”.

وتعادل في 5 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

موقف بيراميدز في الدوري

فيما يدخل بيراميدز مباراة اليوم في المركز العاشر برصيد 34 نقطة جمعها من 22 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 4 مباريات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة مباراة بيراميدز اليوم.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.