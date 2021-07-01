مصدر أمني يعلن ضبط المتحرشين بـ«فتاة الفيوم»

/638408/مصدر-أمني-يعلن-ضبط-المتحرشين-بـفتاة-الفيوم

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الخميس، نجحت في تحديد هوية شابين تحرشا جنسيا بفتاة تعمل في جمع القمامة بمحافظة الفيوم، عن طريق ملامسة مناطق حساسة في جسدها بوضح النهار بميدان المسلة بالفيوم، وهو ما أظهره فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل التحرش بفتاة تعمل في جمع القمامة ولمس مناطق حساسة في الفيوم

البداية فيسبوك

وكانت تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فتاة تعمل في جمع القمامة ترتدي جلبابا أسود وخمار، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتتفاجئ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت إحدى الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها، إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« دوت الخليج »، أن الشابين من المتسولين وأنهما حاولا الاعتداء على الضحية مثلما وثق الفيديو المتداول، والذي تصل مدته إلى 8 دقائق.

وظهرت الفتاة في الفيديو عبر التواصل الإجتماعي فيسبوك، وهي تقاوم الشخصين اللذين يتحرشان بها وسط دفاعها عن نفسها ومحاولاتها المستمرة لإبعادهما عنها، وخلال ذلك أزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها الشابان بالضرب.

احضنها بالقوة

حيث ظهر في الفيديو المنشور على فيسبوك أيضًا، قيام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة حتى نجحت في إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الطوب من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها.

فيديو التحرش هذا تسبب في حالة غضب كبيرة بين منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك وطالبوا بسرعة القبض على المتهمين.