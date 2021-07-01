محمود العسيلي يطرح أحدث أغنياته «على خدك»

دوت الخليج يكشف أحدث أغانيات محمود العسيلي المطروحة عبر اليوتيوب

وكان قد أعلن العسيلي طرح أغنية «على خدك» إذ نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليها: "على خدك موجودة دلوقتي على اليوتيوب، بداية الصيف، وبداية لحجاات كتيرة أوي قريب".

«على خدك» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود عيسلي وتوزيع امين شمس الدين.

كلمات أغنية على خدك

وتأتي كلمات أغنية «على خدك» على النحو الآتي: "حياتي لما غيبتي شوية عليا وبعدنا يومين..ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين..وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش..وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش..وعلى خدك ادي بوسة على خدك..وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك..وكفاية اللي احنا ضيعناه..وعلى خدك ادي بوسة على خدك..يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك..ده وجودك بالنسبة ليا حياة. ليالي فيها عيشنا ومليون ذكرى ده ما بينا كتير..يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير..وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان..حياتي ده أنا مقدرش أشوف القمر زعلان..وعلى خدك ادي بوسة على خدك..وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك وكفاية اللي احنا ضيعناه..وعلى خدك ادي بوسة على خدك..يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك..ده وجودك بالنسبة ليا حيا".

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر، أن آخر أعمال العسيلي أغنية "بَقِت معايا"، التي نشر الفيديو الخاص بها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب منذ ثلاث شهور، وهي من إنتاج دي إس ميديا، وكلمات سارة فراج، وألحان إيهاب عبد الواحد و محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب إخراج إبراهيم حدرج، وحققت الأغنية مايقرب من 2 مليون مشاهدة.