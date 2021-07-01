/638414/إكرامي-أتمنى-فوز-الأهلي-وخسارة-بيراميدز-في-الكونفدرالية-لا-يقلل-منه

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أنه سيشجع المارد الأحمر، في مباراته ضد بيراميدز مساء اليوم الخميس، المقررة ضمن منافسات الدور السابع السابع والعشرين من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج تصريحات إكرامي على مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.

ويضم بيراميدز حارس المرمى شريف إكرامي نجل لاعب الأهلي الأسبق، وكذلك صهره رمضان صبحي.

وصرح إكرامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إنه يعشق النادي الأهلي، مضيفا: "هذا السؤال صعب للغاية، لكن أتمنى بصراحة فوز الأهلي الليلة".

موقف بيراميدز في الدوري

وأوضح إكرامي أن بيراميدز يملك 34 نقطة لكن له 4 مؤجلات ولو فاز بها سيصل إلى 46 نقطة وبالتالي سيدخل حسابات المنافسة على لقب الدوري.

وأكد حارس مرمي السابق: "أن ترتيب الفريق السماوي حاليا خادع ولا يعبر عن الإمكانيات التي يمتلكها في صفوف الفريق".

بيراميدز في الكونفدرالية

وأشار إلى أن إخفاق بيراميدز في كأس الكونفدرالية لا يقلل منه "لأنه وصل نصف النهائي، وخرج على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح".

واختتم إكرامي: "لكن مستوى الفريق تراجع في الدوري خلال بعض المباريات على رأسها سيراميكا كليوباترا وسموحة".

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: بدربانون – ياسر إبراهيم - محمود وحيد - رامي ربيعة – سعد سمير.

خط الوسط:أكرم توفيق - حمدي فتحي - اليو ديانج - عمرو السولية - مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن – محمود كهربا – محمد شريف - جونيور اجاي – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – مروان محسن.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.