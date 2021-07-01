كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة.. وتاريخ حافل «بالندية» بين الفريقين.. ونظرة سريعة على التشكيل المتوقع

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يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام بيراميدز في إطار مواجهات السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويرصد دوت الخليج كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط.

القناة الناقلة والمعلقين

تبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الأهلي وبيراميدز في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولي، بينما يتولى بلال علام مسئولية التعليق عبر القناة الثانية.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

الأهلي تقابل مع بيراميدز في 11 مباراة فاز الأهلي : 4 مباريات فاز بيراميدز : 4 مواجهات تعادل الفريقين : 3 مباريات سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف

طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي: محمد عادل: حكم ساحة، وحكم مساعد: أحمد توفيق، وحكم مساعد: سمير جمال، وسيتواجد مبروك نبيل كحكم رابع فيما سيعمل محمود بسيوني كحكم فيديو بمساعدة مصطفى الشهدي.

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم

يدخل الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من 19 مباراة ، بينما يدخل بيراميدز مواجهة المارد الأحمر في المركز العاشر برصيد 34 من 22 مباراة.