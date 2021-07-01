/638416/بعد-انتشار-مرض-الهباب-الأسود-طلب-إحاطة-لوزير-الزراعة-لانقاذ-محصول-المانجو-في-الإسماعيلية

تقدم النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بطلب اخاطه عاجل الي وزير الزراعه والري السيد القصير بشان محصول المانجو في مصر ومراجعة مخاطر وازمات عديدة منذ فترة وتتحلي مشكلاته هذا العام بسبب انتشار مرض الهباب الاسود الذي اصاب اشجار المانجو بكثافة في قرية محافظه الاسماعيليه اكثر المحافظات انتاجا المانجو .

دوت الخليج انتشار مرض الهباب الأسود واضاف النائب سامي سليم انه تقدم بطلب الإحاطة حول المختار التي يتعرض لها المحصول وما ينتج عنه من ضياع لحقوق المزارعين في الاسماعيليه الذين يعتمدون علي زراعه وتحارك المانجو في ارزاقهم وتوفير احتياجات معيشتهم بصورة كبيرة . ووجه نائب الإسماعيلية سؤال لوزير الزراعه عن توقف الجهات المسؤوله عن توفير المبيدات الحضرية رغم الفروع المنتشرة علي مستوي المراكز من خلال مباني هاوية مغلقة.

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