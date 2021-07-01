سفير كازاخستان: أتوقع عودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل كورونا العام المقبل

جدة - نرمين السيد - قال سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف، إن حسب توقعات الخبراء وبعض المنظمات ستعود حركة السياحة لما كانت عليه قبل كورونا العام المقبل، بعد أن يقوم المواطنون بالتطعيم ضد كورونا، وينخفض معدل الإصابة بالفيروس.





وأشار إلى أنه فى مطارات كازاخستان يتم العمل على هذا حيث يتم تسجيل كل مواطن بعد تلقيه اللقاح حتى يتمكن من السفر بعدها. وأضاف فى حوار خاص مع "دوت الخليج"، أن هناك زيارة لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى للعاصمة الكازاخية فى أكتوبر القادم، لحضور المنتدى السادس لوزراء الخارجية الأعضاء فى "سيكا"، والذى سيحضره 27 وزير خارجية، وأيضًا زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدوره، حيث إن الجامعة العربية مراقب على منظمة "سيكا".

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