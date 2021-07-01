المصريين الأحرار يهنئ الصين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى

جدة - نرمين السيد - بعث حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، رسالة تهنئة إلى شى جين بينغ رئيس دولة الصين الشعبية، الأمين العام للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى، للتهنئة بمرور مائة عام على تأسيس الحزب الحزب الشيوعى الصينى الصديق.





وقال وفقا لبيان صحفى: "أننا نود تهنئة أصدقائنا فى دولة الصين وقيادتها الرشيدة بمرور قرن من الزمان على تأسيس حزب سياسى استطاع إحداث طفرة تغيير بدولة الصين وانفتح على العالم بمد جسور العلاقات والتعاون المثمر مع الأحزاب ومنها المصريين الأحرار".

وأضاف: "أن الأقدار كما جمعت صداقة استراتيجية بين بلدينا وتجمع بينهما قواسم حضارية وتاريخية وسمات شعبية، من حسن الطالع تزامنًا مع الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعى يواكب الاحتفال مرور 65 عامًا على ترسيخ العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية فإن تلك المناسبات السعيدة نتشارك فيها مع حزبكم الصديق".

وأشار إلى أن الاحتفال يأتى مقرونا بذكرى مَدّ آفاق أكثر للعلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية رَسْمِيًّا، بين دولتين يجمعا بين التاريخ وجذور الأصالة والعراقة.

وأعرب عن تقديره للتعاون الدؤوب بين الحزبين الممتد لسنوات طويلة بهدف خدمة شعبينا أصحاب المبادئ والهادفين لإرساء السلام والرخاء.

وأكد أن العلاقات الوثيقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى ونظيره الرئيس شى جين بينغ تمثل جسرًا قويا لعلاقات مصيرية تجمع البلدين، فضلاً عن الشراكة الإستراتيجية البناءة فى طريق الحرير.