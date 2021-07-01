شروط ورابط التقديم لـ مسابقة خطباء المكافأة 2021 | وظائف الأوقاف الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - هنا كافة تفاصيل التقديم في مسابقة خطباء المكافأة 2021، وشروط الالتحاق بها، حيث توضح “مصر فايف” في هذا التقرير، كافة تفاصيل وظائف الاوقاف الجديدة 2021. حيث قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن فتح باب تلقي الطلبات للتقديم في مسابقة خطباء المكافأة بند التحسين، على أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر الشريف، كما يجب أن يكون غير عامل بقطاعي الحكومة والخاص، وذلك للراغبين في التعاقد للعمل بنظام الأجر مقابل عمل، وذلك وفق ما تحدده الوزارة من مناطق العمل.

شروط ورابط تقديم مسابقة خطباء المكافأة 2021

هناك عدة اشتراطات للاتحاق بـ وظائف الأوقاف الجديدة 2021، والتي من أهمها خطباء المكافأة على بند التحسين، وعليه فتتمثل أهم شروط التقديم في>> أن يكون حاملاً لدرجة الليسانس من إحدى الكليات الأتية: (أصول الدين ، الدراسات الإسلامية والعربية، الدعوة الإسلامية، الشريعة والقانون ” بشعبتيها “، وكلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة (الدراسات الإسلامية) ” جميع اللغات، كلية اللغة العربية، “كلية التربية جامعة الأزهر” شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية– الفرنسية، الانجليزية).

ومن شروط التقديم لـ مسابقة خطباء المكافأة 2021، أن يقبل المتقدم العمل في الأماكن التي تقوم الوزارة بتحديدها، كما وسيكلف من يتخطي الاختبارات المطلوبة، بالقيام بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وأن يقوم بالاشراف العام على المسجد المحدد له، كما سيحدد له إجازة أسبوعيه في أحد أيام الأسبوع، وذلك عوضًا له عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يتبعها.

>للتقديم لـ وظائف الأوقاف الجديدة 2021, عليك الدخول رابط التقديم للمسابقة.

مرتبات وظائف الأوقاف الجديدة 2021

وصرحت وزارة الأوقاف المصرية، أن من سيتم اختيارة في وظائف الأوقاف 2021، سوف يتقاضي الأجر مقابل العمل مبلغ يصل إلى (2400 جنيه) شهريًا.

وأكدت الوزارة كذلك، أنه من تثبت له الكفاءة في أداء المهام الواجب قيامة بها، بعد اختيار في مسابقة خطباء المكافأة 2021, سوف يكون له الأولوية في حال الإعلان تعيين وتثبيت الأئمة متى توافرت عليه الشروط.

وحددت مواعيد لإجراء مسابقة خطباء المكافأة، أنه على كافة المتقدمين الحضور إلى مسجد النور بالعباسية، في المواعيد التالية:

– الأربعاء 7/7 /2021م : مواعيد مديريات (الإسماعيلية– بور سعيد- السويس– شمال سيناء).

– الخميس 8 /7 /2021م: (محافظة الجيزة)

3. السبت 10/ 7 / 2021م: محافظتي (دمياط ومطروح).