/638417/هل-يرحل-كريستيانو-رونالدو-عن-يوفنتوس-خلال-الميركاتو-الصيفي-الحالي

تقارير صحفية تنشر عن بيع فريق يوفنتوس للبرتغالي كريستيانو رونالدو

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية نشرت أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفونتوس الإيطالي، أعطى إداراة الفريق الضوء الأخضر لبيع البرتغالي كريستيانو رونالو في الميركاتو الصيفي الحالي، ويعرض دوت الخليج تصريحات فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لفريق يوفنتوس:

تصريحات المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي

وقال فيديريكو تشيروبيني في تصريحات "كل ما ينشر عن رغبة يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو خلال فترة الإنتقالات الحالية، غير صحيح". وتابع فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:" نحن سعداء بأن كريستيانو رونالدو، يعود إلى تدريبات الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة أجازته". يتبفى موسم كامل في عقد كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس، حيث ينتهي في صيف موسم 2022، وبالتالي فاللاعب لا يحق له التوقيع لأي نادٍ أخر دون الرجوع لإداراة الفريق، إلا بقدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن أن كريستيانو رونالدو خرج من بطولة "يورو 2020"، عقب هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث استطاع بلجيكا التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة اليورو 2020

1- تقام المباراة الأولى بين منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

2- تقام المباراة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

3- تقام المباراة الثالثة بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك في باكو في أذربيجان، يوم 3 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

4- تقام المباراة الرابعة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب إنجلترا في الأولمبيكو في روما بإيطاليا، يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.