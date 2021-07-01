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السيطرة على حريق هائل بسيارة نقل مواد بترولية

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نيفين يوسف 0 تبليغ

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نجحت قوات الحماية المدنية بالعلمين، في إخماد حريق هائل اشتعل في سيارة نقل مواد بترولية، على الطريق الدائري العلمين- سيدي عبد الرحمن، ما  نتج عن إصابة قائدها بكسر فى العمود الفقرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخماد حريق هائل اشتعل في سيارة نقل مواد بترولية   

وترجع تفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات مدينة العلمين بالساحل الشمالي، إخطارا باشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري سيدي عبد الرحمن - العلمين،  وعلى الفور انتقل رجال المرور  والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف.

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  ونتج الحريق عن إصابة سائق السيارة، محمد سامي البسطويسى 26 سنة - كفرالشيخ - بكسر في العمود الفقرى، بعد نجاحه فى إبعاد السيارة المحملة بالبنزين، عن الطريق والقفز منها، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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