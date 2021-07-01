/638420/خالد-الصاوي-مسلسل-الثمانية-تجربة-فنية-متميزة

بدأ صناع عمل مسلسل «الثمانية» الذي يعد أول عمل فني من تأليف المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في الترويج له في وقت مبكر من خلال الحديث بشكل مستمر عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فضلًا عن حصرصهم الدائم بمشاركة الجمهور بكل ماهو جديد حول الفيلم.

دوت الخليج يكشف أول تعليق لخالد الصاوي حول مشاركته في فيلم الثمانية

خرج الفنان خالد الصاوي للإعلان عن مشاركته في مسلسل «الثمانية» من خلال تقديم الشكر للقائمين بالعمل لافتًا إلى كونه عمل مميز ذو مستوى فني رفيع ، فكتب عبر موقع فيسبوك: "شرفت بالتعاون الفني في أول تجربة تأليف لمعالي المستشار تركي آل الشيخ في مسلسل الثمانية، مع باقة رائعة من زملائي وأصدقائي من نجوم مصر والمملكة العربية السعودية".

وتابع: "انتظرونا في عمل مُتميز من كافة العناصر الفنية العالمية، بقيادة فنية لصديقي المخرج المتميز أحمد مدحت، وخالص الشكر لمعالي المستشار، صاحب الخلق نبل ورقي الخلق والذوق الفني الرفيع على اهتمامه بكافة تفاصيل العمل، ليخرج إلى الجمهور تجربة فنية متميزة".

صناع مسلسل الثمانية

ويشارك أيضًا في بطولة «الثمانية» كلًا من آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة ومصطفى البنا، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وتحتوي عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن، ومن المقرر عرض مسلسل «الثمانية» من خلال منصة شاهد الرقمية، وعلى قنوات MBC مصر.

تركي آل الشيخ يستعين بعناصر أجنبية في الثمانية

وكان قد كشف تركي آل الشيخ استعانته ببعض العناصر الأجنبية بجانب العناصر العربية في مسلسل الثمانية للخروج بعمل فني مميز، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر؛ للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالِ من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي شارك في أعمال كبيرة مثل: فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي شارك في أعمال مثل فيلمي "Godzila وAquaman".

آخر أعمال خالد الصاوي

يذكر، أن آخر أعمال خالد الصاوي كان مشاركته في مسلسل القاهرة كابول الذي عرض في رمضان 2021، وكان ينقل صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة الإرهاب والتطرف.