/638421/المصرية-للأتصالات-We-اعرف-من-خلالها-مواعيد-دفع-فاتورة-التليفون-الأرضي

المصرية للأتصالات We تستعد حاليًا لاستخراج فواتير التليفون الأرضي في شهر يوليو الجاري ، ولهذا يبحث العملاء في مصر عن مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي في المصرية للأتصالات We لذا نقدمها لكم في خطوات بسيطة والمواعيد المقرر الدفع بها.

دوت الخليج

المصرية للأتصالات We لدفع فاتورة التليفون الأرضي

من المعروف أن المصرية للأتصالات We تصدر فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2021 الجاري كما أن شركة المصرية للأتصالات We تمنح العملاء بمدة شهر سماح للسداد حتى يكون موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي في يوليو 2021 ، وتنتهي فترة السماح من المصرية للأتصالات We في 14 أغسطيط حتى يكون استقبال الخط للمكالمات فقط، وفي 15 سبتمبر 2021 يتم رفع الخط مؤقتًا وتُفرض غرامة تأخير على العملاء الغير مسددين فاتورة المصرية للأتصالات We التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يتيح موقع المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من WE من خلال موقعها الرسمي عبر الانترنت من خلال هذا الرابط.. هنـــــــــــــــــــا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في WE

يظهر خلال اللينك السابق من موقع المصرية للاتصالات WE كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي، يتم كتابتهم ونضغط على اظهر الفواتير.

المصرية للأتصالات We

خلال هذا التقرير عرضنا طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من We المصرية للاتصالات ومواعيد دفع الفاتورة بكل سهولة بالخطوات.