/638422/لاعبو-الزمالك-يسيطرون-على-منتخب-الطائرة

أعلن محمد اللقاني المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الطائرة عن قائمة الفراعنة استعدادا لخوض المعسكر المغلق المقرر إقامته في بولندا استعدادا لخوض فعاليات الدورة الدولية الودية، والتي ينظمها الاتحاد البولندي ضمن الأجندة الدولية والمقرر لها في الفترة من ٨ يوليو الجاري وحتى ١٢ من نفس الشهر.

ويرصد دوت الخليج لاعبي الزمالك في قائمة المنتخب الوطني لكرة الطائرة. وتضم قائمة منتخب الطائرة 7 لاعبين من الزمالك وهم :- أحمد فتحي – أشرف اللقاني – مصطفى محمد دبشة – أحمد محمد ضياء – هشام يسري – محمد رضا عبد المجيد – محمد مجدي. منتخب الطائرة ومن المقرر أن يخوض المنتخب 3 مباريات في الدورة الدولية استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لبطولة العالم ٢٠٢٢.

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