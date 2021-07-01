اليابان تسمح للرياضيات اللواتي يرضّعن بأخذ أطفالهن إلى أوليمبياد طوكيو

/638424/اليابان-تسمح-للرياضيات-اللواتي-يرضعن-بأخذ-أطفالهن-إلى-أوليمبياد-طوكيو

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو، أنهم سيسمحون للرياضيات اللواتي يرضعن بأخذ أطفالهن إلى الألعاب "عند الضرورة"، بعد انتقادات لقواعدهم الصارمة التي تمنع عائلات الرياضيين من حضور الدورة.

ويرصد دوت الخليج تفاصل تفاصيل قرار اللجنة المظمة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

لن يُسمح لعائلات الرياضيين المشاركين في الأولمبياد المقرر في الفترة بين 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس بحضور الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا، بموجب القواعد الصحية التي أدت إلى خفض عدد الأشخاص المسموح لهم دخول اليابان بشكل كبير.

تفاصيل القرار

لكن المنظمين منحوا استثناءً للرياضيات اللواتي يرضّعن "بعد التفكير بدقة في هذا الوضع الفريد"، إلا أنه لن يُسمح لهؤلاء الأطفال بالبقاء في القرية الأوليمبية، وسيتعين إيواؤهم في أماكن خاصة مثل الفنادق.

أمر ملهم في البطولة

وجاء في بيان للمنظمين "فكرة أن العديد من الرياضيات اللواتي لديهن أطفال صغار قادرات على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات هو أمر ملهم"، مؤكدين أنهم كانوا "عازمين على القيام بكل ما هو ممكن لتمكينهن من المشاركة في الألعاب".

إلا أن الأميريكية أليكس مورجان نجمة كرة القدم والتي لديها ابنة تبلغ عامًا واحدًا، اعتبرت أن هذا غير كافٍ. وغرّدت حاملة لقب كأس العالم مرتين والمتوجة بذهبية اولمبياد لندن 2012 "لست متأكدة بما يعنوه بـعند الضرورة.

هل يحدد ذلك الوالدة أو اللجنة الأولمبية الدولية؟ نحن أمهات أولمبيات نقول لكم +إنه ضروري+. لم يتم إبلاغي أنه بإمكاني أن آخذ ابنتي معي إلى اليابان ونغادر بعد سبعة أيام.

موعد بدء المعسكر للمنتخب الوطني

وحدد غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.