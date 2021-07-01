/638425/لاعبو-الزمالك-يحتفلون-بعيد-ميلاد-محمد-عبدالشافي-في-مران-الفريق

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبدالشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم، وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا للاعب قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لخوض لقاء الغزل المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

يستعد الزمالك في مباراته القادمة في مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز

وجاء تتشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

دكة بدلاء الزمالك محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد

قائمة الزمالك أمام مواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد

وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء اعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء في عقد اعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل .

ستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.