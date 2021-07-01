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السفير المصري في طوكيو يستعرض إنجازات مصر في مجال الطاقة المتجددة أمام منتدى الأعمال الياباني الأفريقي ألقى السفير المصري في طوكيو كلمة خلال الجلسة استعرض فيها التجربة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، وخطة الحكومة من أجل زيادة الاعتماد على توليد الطاقة من المصادر المتجددة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وما يمثله هذا القطاع من أحد العناصر الرئيسية في هذه الرؤية.

دوت الخليج

السفير المصري في طوكيو يستعرض إنجازات مصر في مجال الطاقة المتجددة

كما أشار السفير إلى عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بهدف الوصول بمصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ومؤكدًا كذلك على أن التوسع في مشروعات الطاقة في أفريقيا يُعد أمرًا حتميًا لتلبية الاحتياج القائم من جهة، وللإسراع بوتيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع أفريقيا من جهة أخرى.

المشاركين

هذا، وقد شارك د. محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، ممثلاً عن الجانب المصري، كمتحدث في الجلسة التي خُصصت لمداخلات عدد من المسئولين والخبراء في مجال الطاقة سواء من الجانب الياباني أو من الدول الأفريقية، وذلك لضمان تحقيق مشاركة مصرية على مستوى عال في فعاليات المنتدى.