نقابة المهن الموسيقية تمنع حمو بيكا من التعامل مع «يوتيوب» و«فيسبوك »

/638428/نقابة-المهن-الموسيقية-تمنع-حمو-بيكا-من-التعامل-مع-يوتيوب-وفيسبوك

كشف طارق مصطفى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية التي يرئسها الفنان هاني شاكر، عن مخاطبة النقابة لإدارة «يوتيوب» و«فيسبوك» لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم.

دوت الخليج يكشف منع نقابة المهن الموسيقية كلا من حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات من التعامل مع يوتيوب وفيسبوك

وقال طارق منصور: "في وقت سابق خاطبت النقابة إدارة يوتيوب وفيسبوك لتنظيم نشر المصنفات الفنية والأغاني على تلك المنصات، بشرط الحصول على تصريح من النقابة لكل مُصنف ينشر للحفاظ على المهنة".

وأكد أن قرار منع حمو بيكا ومطربي المهرجانات من التعامل مع يوتيوب وفيسبوك ليس تعسفًا، لكن جاء نتيجة فشلهم في اجتياز اختبارات الغناء الخاصة بنقابة المهن الموسيقيه والتي يقيمها كبار الموسيقيين، وبناء على أرائهم تم إصدار هذا القرار، لافتًا إلى أنه من حق هؤلاء أن يتقدموا مرة أخرى لإجراء الاختبارات.

المهن الموسيقية تصدر قرار بإيقاف حمو بيكا من الغناء

وكان قد خفق مطرب المهرجانات حمو بيكا من اجتياز الاختبارات الخاصة بعضوية نقابة المهن الموسيقية ولكن أعلن حمو بيكا عن قيام هاني شاكر بإعطائه فرصة للإنضمام لشعبة «المونولوج» ووجه بيكا رسالة شكر لما قام به هاني شاكر وذلك من خلال صفحته عبر موقع فيسبوك.

وبعد أيام صدر بيانًا من قبل النقابة بوقف مجموعة من مطربي المهرجانات كان من بينهم حمو بيكا بالأضافة الى نور التوت، ومسلم وعنبة، وأحمد موزة، لاخفاقهم في اختبارات النقابة وعد إصدار تصريح رسمي لهم بالغناء

وجاء وقف بيكا بسبب إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي دون الحصول على تصريح رسمي من النقابة بحضور عدد كبير من جمهورًا، بل قامت النقابة أيضًا بإحالة أحد المسؤولين للتحقيق بعدما استكشف أنه قام بتسهيل استخراج تصريح مزور لمطرب المهرجانات حمو بيكي بمقابل مادي.