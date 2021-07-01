/638429/قصة-لاعب-رفض-الإنضمام-لبرشلونة-وفضل-العودة-للأهلي-تفاصيل

وافق على زين نجم منتخب لكرة اليد على العودة مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر، خلال الموسم المقبل قادما من فريق الشارقة الإمارتي، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع اللاعب، لتوقيع اللاعب والإعلان الرسمي لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر، وذلك قبل السفر لأولمبياد "طوكيو 2021 ".

طارق محروس يرغب في ضم علي زين لدعم صفوف الفريق

قام طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى بتقديم طلب رسمي لإدارة الفريق، من أجل التعاقد مع الدولي على زين نجم منتخب اليد المحترف فى الدورى الإماراتى ضمن صفوف فريق الشارقة.

تغيرات جذرية داخل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي

الجدير بالذكر أن طارق محروس أبدى موافقته النهائية على موافقته باستمرار الدولى التونسى أسامة الجزيرى فى صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق مع محمد عصام الطيار حارس مرمى الفريق، على الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وإقناعة بتأجيل خطوة الاحتراف، وذلك بسبب احتياج النادي له.

قرر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي براسة طارق محروس، الإستغناء على عدد من اللاعبين، كان أخرهم محمد جمال، بالإضافة إلى كل من: ممدوح طه وعمر ياسين وباهر البدراوى، ويعرض دوت الخليج تفاصيل رفض علي زين للعب لصالح برشلونة:

على زين يرفض العرض المقدم من فريق برشلونة

نشرت تقارير صحفية عن تلقى علي زين عرضا للإنضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل، ولكن بسببالظروف الأسرية التي يمر بها اللاعب يمر بها اللاعب تمنعه من خوض تجربة الإحتراف مرة أخرى، ولذلك رفض على زين العرض المقدم من قبل النادي الكتالوني، وفضل العودة إلى مصر مرة ثانية.

انتهى تعاقد الدولي على زين مع فريق الشارقة الإمارتي، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق، وذلك بسبب المشاكل الإسريه التي تمنعه من تكملة مسيرة الإحتراف، وتلقى اللاعب العديد من العروض الخارجية، ويأتي في مقدمتها فريق برشلونة الإسباني، ولكن اللاعب فضل العودة إلى اللعب في أحد الأندية المصرية.

وقامت جماهير المارد الأحمر بمطالبة إداراة الفريق بالتعاقد مع الدولي علي زين، حيث قاموا بإطلاق هاشتاج “على زين مطلب أهلاوي” وتصدر الهاشتاج تطبيق تويتر.