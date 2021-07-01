لاعب الإسماعيلي يسخر من هذا الأمر قبل مواجهة الاتحاد السكندري..«صور»

/638430/لاعب-الإسماعيلي-يسخر-من-هذا-الأمر-قبل-مواجهة-الاتحاد-السكندريصور

ونشر اللاعب صور عبر حسابة الشخصي”أنستيجرام” بعباراة مكتوب عليها”، لاعب الإسماعيلي محمد حسن بعقد يمتد إلي نادي اضانا سبور التركي لمدة 3 سنوات”.

الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 26 مباراة، وتعاقد إداراة الفريق مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بعد تخبط نتائج الفريق، حيث أنه وصل إلى المراكز الأخيرة في بطولة الدوري، فقرر إدارة الفريق الأصفر إقالة المدرب والتعاقد مع إيهاب جلال، ويحقق فريق الداروايش العديد من النتائج الإيجابية في بطولة الدوري.

تصريحات أحمد شجيع العاشق لفريق الإسماعيلي

يذكر أن أحمد شجيع رجل الأعمال والعاشق لفريق لإسماعيلي، أدلى بعدة تصريحات للمركز الإعلامي لفريق الإسماعيلي، وعبر شجيع المنتمي إلى منطقة أبو بلح بمدينة الإسماعيلية، عن شغفه المستمر بمتابعة فريق الداراويش بشكل دائم، حيث أكد شجيع أن يرغب دائما في مساعدة فريق الإسماعيلي.

وأكد أحمد شجيع خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي الإسماعيلي أنه يقوم برفع علم فريق الإسماعيلي في جميع البلدان التي يسافر إليها، ويأتي سفره الكثير بسبب طبيعة عملة، وهو يقوم برفع علم الإسماعيلي بجانب علم مصر للترويج لهم في البلدان الخارجية التي يسافر إليها.

وأكد أحمد شجيع أنه يعشق فريق الإسماعيلي منذ الصغر وأنه لا يطرق له مباراة في أي بطولة، بل يقوم بمتابعة النادي في بطولة يخوضها، كما يرى شجيع أن فريق الإسماعيلي تمكن من استعادة شخصيته القوية مرة أخرى تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، كما أنه سينافس بشراسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

الإسماعيلي يتغلب على فريق سموحة في بطولة الدوري

تمكن فريق الإسماعيلى من تسجيل هدفين متتاليين في مرمى فريق سموحة، وأحرزهم التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87 وشكرى نجيب بعده بدقيقة، ليتقدم الإسماعيلي بثلاثية.

وفي وقت ساب وقال أبو جريشة فى تصريح لبرنامج” 60 دقيقة” :” أن صلاح محسن و أحمد ياسر ريان أفضل بدلاء لتعويض مصطفى محمد المحترف فى الدورى التركى، بعد رفض جالاتا سراي مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الاولمبي في أولمبياد طوكيو