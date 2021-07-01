رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2021

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ترقيات المعلمين 2021

أوضحت الاكادييمة أنه تقرر تكليف شاغلي وظائف المعلمين الذين سبق لهم تسجيل الترشح للتسكين على وظائف المعلمين للعام 2020/2021، بعمل أبحاث بإعتبارها متطلب التنمية الهنية اللازم كأحد شروط التسكين، وعليه فقد تم إخطار شاغلي وظائف التعليم المرشحين للتسكين علي وظائف المعلمين للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢1 علي أن يتم تقديم الابحاث علي رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين http://pat.edu.eg/

يختار شاغل إحدى وظائف التعليم المرشح للتسكين على إحدى وظائف المعلمين إعداد بحث في أحد الموضوعين الآتيين:

مهارات اللازمة للمعلم على عملية التعليم عن بعد أو متطلبات بناء المحتويات الرقمية للمناهج الدراسية ) ، علي أن يستعمل المعلم برنامج مايكروسوفت اوفيس لكتابة البحث على ورق، ويكتب البحث بخط من نوع simplified araic

ويتضمن صفحة الغلاف عنوان البحث بخط حجم 18 واسم المعلم رباعيا وكود المعلم ورقمه القومي والمحافظة التابع لها بخط حجم 14

أوضحت الوزارة أن البحث المحاور يجب أن يتضمن مقدمة - اهمية البحث - اهداف البحث - تساؤلات البحث - منهجية البحث - الاطار النظري ومكوناته - توصيات البحث - مراجع البحث - وتكتب جميعها بخط حجم 14، علي أن لا تقل عدد صفحات البحث عن 15صفحة ولا تزيد عن 20صفحة

و يتم طباعة البحث و وضعه ضمن ملف التسكين على الكادر الذي يتقدم به المعلم من خلال الادارة التعليمية التابع لها إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الاحد 25 يوليو2021 إلى الخميس 26 اغسطس 2021

ترقيات الاخصائيين الاجتماعيين 2021

وبالنسبة للأخصائيين فيختار شاغل إحدى وظائف التعليم المرشح للتسكين على إحدى وظائف الاخصائيين إعداد بحث في احد الموضوعين الاتيين طبقا لطبيعة عملك دور الأخصائي في دعم نظام التعليم الجديد 2.0، أو دور الأخصائي في دعم المشاركة المجتمعية وحل المشكلات وذلك طبقا للشروط التي يستعمل بها برنامج مايكروسوفت اوفيس لكتابة البحث على ورق، و يكتب البحث بخط من نوع simplified araic، وتتضمن صفحة الغلاف عنوان البحث بخط حجم 18 واسم الاخصائي رباعيا وكود الاخصائي ورقمه القومي والمحافظة التابع لها بخط حجم 14، ولابد أن يتضمن البحث المحاور الاتية : مقدمة - اهمية البحث - اهداف البحث - تساؤلات البحث - منهجية البحث - الاطار النظري ومكوناته - توصيات البحث - مراجع البحث - وتكتب جميعها بخط حجم 14، و لا تقل عدد صفحات البحث عن 15صفحة ولا تزيد عن 20صفحة وأخيرا يتم طباعة البحث و وضعه ضمن ملف التسكين على الكادر الذي يتقدم به الاخصائي من خلال الادارة التعليمية التابع لها إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الاحد 25 يوليو2021 إلى الخميس 26 اغسطس 2021.