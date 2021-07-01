/638432/نزيف-على-الأسفلت-إصابة-5-اشخاص-من-بينهم-طفلين-في-غنقلاب-سيارة-ملاكي

شهدت منطقة فوكة بالساحل الشمالي، اليوم الخميس، إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان فى انقلاب سيارة ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ عن طريق سيارات الإسعاف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث

اسماء المصابين

والمصابون هم: "محمد ياسر محمد 7 سنوات سموحه إسكندرية، ونعمات خميس سالم، 74 سنة، (من الإسكندرية) بتر بالسبابة لليد اليسري واشتباه نزيف داخلي بالمخ وسحجات متفرقة وكدمات، ونهي عوض إبراهيم 41 سنة، إسكندرية كدمة بالكتف اليمنى، وياسر محمد عبدالمنعم 46 سنة إسكندرية اشتباه كسر بالساعد اليمنى وكدمة بالفقرات العنقية، وجنا ياسر محمد 8 سنوات إسكندرية كدمة باليد اليسرى.

لقي شخصين مصرعهم وأصيب 15 آخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوى بالمنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين

ونتج الحادث عن مصرع شخصين وهم «شرقاوي ع ع»، 26 سنة عامل، «صلاح ح م» 20 سنة، عامل، ومقيمين تونا الجبل مركز ملوى، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوى العام.

المصابين

وإصابة 15 آخرين وهم «خلف ص ك 43 سنة، فخري ع 55 سنة، محمود م ع 20 سنة، علاء خ ج 26 سنة، أحمد ش م 25 سنة، شعبان ك ع 60 سنه، إبراهيم د ع 20 سنة، علاء م ا 35 سنة، حسن ع ع 20 سنة، رائد ر ع 20 سنة، أحمد ا ع 21 سنة، محمود ع ع 22 سنة، وجميعهم عمال ومقيمين تونا الجبل، وجمال ف ع 27 سنة، أحمد ي ر 22 سنة، عصام خ م 42 سنة، مدرسين».

ومقيمين في تونا الجبل، وتراوحت إصابتهم جميعًا بين كدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.