/638433/إفريقيا-تعيد-ذكريات-الأهلي-مع-عماد-متعب-فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو لهدف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى السابق في نهائي الكونفدرالية الافريقية وكتب عليه "عودة إلى الماضي هدف عماد متعب أمام سيوي سبورت في الدقيقة الأخيرة الذي أهدى للأهلي أول لقب في كأس الكونفدرالية ".

نجح عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق في احراز هدف قاتل في مرمي سيوي سبورت الايفواري يوم 6 ديسمبر من عام 2014 ليحقق لقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخ الأهلي وتاريخ الأندية المصرية بعد تغيير اسمها من كأس الكئوس الافريقية الي الكونفيدرالية الافريقية، ويستعرض دوت الخليج هدف متعب.

استطاع الأهلي في خطف اللقب بعدما فاز في ملعب استاد القاهرة بهدف متعب في الدقيقة 95، وكان قد خسر ذهابا بنتيجة 2-1، وهي البطولة الاولي في تاريخ الأهلي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية وأول فريق مصري يحصل عليها بمسماها الجديد، بخلاف انها اللقب القاري الأخير الذي يحصل عليه الأهلي حتي الان.

عماد متعب أعلن اعتزاله يوم 31 يوليو 2018 ، بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية ، وأعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

أول ظهور لمتعب في الأهلي

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

أول هدف لمتعب مع الأهلي

وجاء متعب بأول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

ألقاب متعب مع الأهلي

كما حقق متعب الفوز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.