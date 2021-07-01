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مراسم احتفال لاعبي الزمالك بانضمام الجزيري بصورة نهائية

قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لسيف الدين الجزيري، قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم، بعد إعلان مسئولو الفريق عن تفعيل بند شراء اللاعب من فريق المقاولون العرب. الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب نجحن في تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، ويستمر عقد الجذيري مع الفريق الابيض لمدة ثلاث مواسم تبدأ من الموسم المقبل، عقب انتهاء فترة إعارة اللاعب مع الفارس الأبيض.

اجتماع مسئولو الزمالك مع وكيل أعمال أشرف بن شرقي

قام مسئولو الزمالك بعقد جلسة مع وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى، وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق ومن المقرر أن تعقد جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة المعنية بإدارة الفريق الأبيض وأشرف بن شرقي لتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة. يحصل اللاعب بعقده الجديد على خمسة ملايين و٧٠٠ الف دولار مقسمين كالتالى فى الموسم الاول على مليون و٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و٩٠٠ الف دولار وفى الموسم الاخير يتقاضى اثنين مليون دولار.

الزمالك ينجح في الحصول على توقيع زيزو والونش

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 61 نقطة، حيث خاض الفريق 28 مباراة في بطولة الدوري، حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مبارتيين فقط.