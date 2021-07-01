تجديد الاعتماد الأوروبى لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

جدة - نرمين السيد - اجتازت شركة "مصر للطيران" تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مقرها بمطار القاهرة الدولى ومحطتى الصيانة اليومية بمطارى الأقصر والغردقة، والذى أثمر عن تجديد الاعتماد للعام الـ 16 على التوالى، وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولى.





وأوضحت الشركة -فى بيان اليوم الخميس- أن هذا يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى؛ للسعى نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها الشركات والهيئات التابعة لها ومنها الخدمات الفنية المعتمدة التى تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتى تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

ويعد التفتيش هو التاسع والعشرين على مدار ستة عشر عاماً متتالية نجحت خلالها الشركة فى اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين، العاملين بشركة (مصر للطيران) للصيانة والأعمال الفنية؛ لنجاحها فى اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وقال إنهم كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا فى اجتياز الشركة التفتيش الدورى للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسى بالقاهرة ومحطتى الأقصر والغردقة وأكد أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسى للعمل فى السوق العالمية وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالمياً وتلبية احتياجات عملائها.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس هانى صلاح الدين إلى أن تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران يهدف - فى المقام الأول - إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد والتى تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبى.

وأضاف أن التفتيش شمل الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة مجمع عمرة المحركات وعمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة وهنجر 7000 وهنجر 8000 ومجمع المخازن الفنية والعدد والمعايرة ومعدات الدعم وخدمة الشركات الأجنبية بالإضافة إلى محطتى الأقصر والغردقة.

وأوضح صلاح الدين أن التفتيش أثمر عن تجديد الاعتماد بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة لتشمل اعتماد تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات بوينج B787 بمحركات Trent 1000 واعتماد تقديم خدمات الصيانة الدورية واليومية لطراز A320Neo بمحركات CFM Leap-1A ومحركات PW1100G بالإضافة إلى اعتماد تعمير طرازات جديدة من المحركات.

بدوره قال الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران - الذى حضر الاجتماع الختامى للتفتيش - إن التفتيشات الدورية من مختلف الجهات الدولية والمحلية على مختلف الشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران تأتى لتؤكد على كفاءة العناصر البشرية وتحقيق شروط سلامة وجودة الأداء على أعلى مستوى، كما تؤكد على التطوير المستمر فى مستوى الأداء الفنى والإمكانيات التقنية لمصر للطيران.

وأضاف أن اجتياز التفتيش للعام السادس عشر على التوالى ودون أية ملاحظات يعد إنجازاً يحسب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.