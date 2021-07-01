فيفا يسمح للمنتخب الأولمبى باختيار لاعبين من "القائمة المفتوحة" فى طوكيو

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، السماح للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم ومن بينها منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب باختيار لاعبين من القائمة المفتوحة التى إرسالها للفيفا من قبل، وعدم الاقتصار على الاختيار من قائمة الـ50 لاعبا فقط.

وتلقى اتحاد الكرة مؤخرا اخطارا من الفيفا يفيد بتأجيل إرسال القائمة النهائية من اللاعبين المشاركين فى الأولمبياد إلى 2 يوليو الجارى بدلا من 30 يونيو الماضى، على أن يكون للمنتخبات الحق فى الاختيار من القوائم المفتوحة وليس فقط قائمة الـ50 لاعبا الأخيرة.

وتضم القائمة المفتوحة للمنتخب الأولمبى كل من:

1) محمد الشناوى

2) محمد أبو جبل

3) محمود جنش

4) عمر رضوان

5) عامر عامر حارس

6) أسامة جلال

7) أحمد أيمن منصور

8) أحمد فتحى

9) أحمد حجازى

10) طارق حامد

11) أيمن أشرف

12) محمود الونش

13) أمام عاشور

14) محمد رمضان " بيكهام "

15) محمد عبد السلام

16) أحمد عبد القادر

17) حسام عبد المجيد

18) محمد عبد المنعم

19) إبراهيم عادل

20) حسام حسن

21) عربى بدر

22) محمد الدسوقى

23) حسام أشرف

24) محمد عبد الغنى

25) يوسف الجوهرى

26) أحمد المحمدى

27) مروان النجار

28) محمد الننى

29) اسلام السيد

30) أسامة فيصل

31) كريم العراقى

32) فادى فريد

33) أحمد أبو الفتوح

34) كريم فؤاد

35) محمود جاد

36) أحمد عيد

37) عمار حمدى

38) أحمد حمدى

39) يحيى عبد القادر

40) كريم نيدفيد

41) أكرم توفيق

42) رمضان صبحى

43) عمر صلاح

44) محمد صبحى

45) مصطفى شوبير

46) أحمد ياسر ريان

47 ) محمد صلاح

48 ) مصطفى محمد

49 ) محمد صادق

50 ) صلاح محسن

51 ) أحمد عفيفى

52 ) زياد محمد

53) محمد عبد المنصف

54) ناصر ماهر

55) ناصر منسى

56) فوزى الحناوى

57) شريف رضا

58) أحمد هانى

59) عمر مرموش

60 ) غنام محمد

61 ) طاهر محمد طاهر

62 ) ياسين السيد

63 ) مصطفى جابر

64 ) عبد الرحمن أسامة