تدريبات تأهلية لثنائي الزمالك استعداداً لمواجة غزل المحلة.. تفاصيل

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أدى حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات خفيفة في صالة الجيمانيزيوم استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخشى الجهاز الفني من التسرع في مشاركة اللاعب بالتدريبات الجماعية حتى لا تتجدد الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

فيما أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في ابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية.

وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء اعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء في عقد اعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل .

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبدالشافي لاعب الفريق خلال مران اليوم، وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا للاعب قبل انطلاق تدريب اليوم للاحتفال بعيد ميلاده.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الزمالك في مباراته القادمة في مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

دكة بدلاء الزمالك محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد

قائمة الزمالك أمام مواجهة مصر المقاصة