/638440/لأول-مرة-في-تاريخه-فاركو-أول-الصاعدين-للدوري-الممتاز

حقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويأتي صعود فاركو بعدما أرتفع رصيده للنقطة 64 في دوري القسم الثاني متساويا مع حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة ايضا لكن بفارق أهداف أقل عن النادي الصاعد حديثا.

تشكيل فاركو لمواجهة بني عبيد

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فاركو لمواجهة بني عبيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثالثة «بحري».

وجاء تشكيل فاركو كما يلى:

محمود السيد فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد ناصف، محمود مسعود، أحمد عوض، محمد سعيد.

خط الوسط: بلال جمال، البحراوي، أحمد سعيد.

خط الهجوم: حسن طارق، محمد حمبوزو، أنطوني لوكوسا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شيكا - محمد رجب - هشام فتح الله - محمود رامبو - عبدالناصر دي ماريا - أحمد فهمي - هشام عبد الحميد - محمد نصر.

تشكيل بني عبيد لمواجهة فاركو

بينما دخل بني عبيد لمواجهة فاركو بتشكيل ناري في المواجهة التي تقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثالثة «بحري».

وجاء تشكيل بني عبيد كما يلى:

محمد إبراهيم فى حراسة المرمى. الدفاع: محمد قدري - عبد الرحمن يوسف - أحمد يوسف - عصام عبد القادر. خط الوسط: محمد العزب - بسام عيدروس - جو شوا مايكل - محمد الحسيني. الهجوم: عادل جمال - محمد زغلى.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي البحري: السيد أشرف - أحمد طه - أحمد جمال - محمد عبد ربه - سلام عرفات - كريم علاء - محمد الحسينى - محمد فريد شوقي.