/638441/بخستم-وهدرتم-كل-مجهود-السنوات-استقالة-جماعية-لمكتب-أمانة-التواصل-السياسي-بحزب-الحركة-الوطنية

تقدمت هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي، بحزب الحركة الوطنية، باستقالة جماعية منذ قليل، وذلك لمخالفة السياسات القائمة لقواعد العمل السياسي وفقًا لما جاء فى بيان الأعضاء منذ قليل.

دوت الخليج

وجاء فى نص الاستقالة الجماعية:” نتقدم نحن أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسي المركزية بالاستقالة من الحزب وذلك لما نشهدة من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزء من كيان يدعمها وشكرًا.

استقالة جماعية بحزب الحركة الوطنية

وتابع:” أيها الأفاضل قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمقحفة لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شي واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.

محمد عزمي يوجه هجومًا على قيادات حزب الحركة الوطنية

هذا وكان النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قد وجه عنيفًا للحزب، أمس الأربعاء، حيث قال:” قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة و المقحفة أدت إلي تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل و قوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شيي واحد وهو حبكم للسلطة و الأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.