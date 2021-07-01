/638444/الشباب-والرياضة-تواصل-إحتفلاتها-بمدينة-الجلالة-بذكرى-ثورة-30-يونيو

تواصل وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات المهرجان الرياضى الأول الذى تنظمه بحضور الدكتور أشرف صبحى تحت شعار " من إنجاز.. لإنجاز"، فى مدينة الجلالة احتفالا بذكرى 30 يونيو بمشاركة 1000 شاب وفتاة من محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز إحتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكر ثورة 30 يونيو بمدينة الجلالة.

ويهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية وتنمية الانتماء والولاء لمصر، ورفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة، ونشر الثقافة الرياضية.

يشار إلى أن المهرجان انطلق بماراثون للدرجات البخارية والنارية من أمام مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية إلى مدينة الجلالة بمشاركة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، محمد سعد، مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، و الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

وفي ختام المهرجان قام وزير الرياضة بتوزيع دراجات على الفائزين، في الماراثون، ومسابقات تسلق الجبال، وجاء في المركز الاول رجال محمد فرج عايش، والمركز الثاني عاصم الحسيني خليل، والمركز الثالث زياد محمد علي، وفي منافسات السيدات جاءت في المركز الأول ملك محمود مرسي، والمركز الثاني علياء أحمد، والمركز الثالث حبيبة أسامة، وفي منافسات ذوي الهمم جاء في المركز الاول إسماعيل محمد إسماعيل، والمركز الثاني سامح رضا، ومن مشروع ها انا احقق ذاتي فازت جي جي سعد بالمركز الاول، وحسن خالد بالمركز الثاني.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أكد فى كلمته أنه يتم استكمال إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تنفذها الدولة وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعيا واقتصاديا لمنظومة الرياضة فى مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصرى.