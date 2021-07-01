شروط وخطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - التقديم على عداد الكهرباء الكودي، قد أصبح اليوم من أكثر الكلمات الدلالية التي لاقت عمليات بحث عالية، حيث يريد الكثير من المواطنين معرفة طريقة التسجيل وطلب تركيب عداد كهرباء كودي، وذلك قبل مضي المدة المحددة لتلقى الطلبات، والتي قد بدأت اليوم الخميس 1 يوليو، ويتم استقبال الطلبات حتي 15 اغسطس 2021. وجدير بالذكر أن العديد الكودي ماهو الا عداد مؤقت، استحدث خصيصاً لمن يقومون بأخذ الكهرباء بصورة غير قانونية، وعليه فيجب السرعة في التقديم على طلب عدادات الكهرباء الكودية، قبل انتهاء المده المحددة.

خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي 2021

أعلنت «المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الكهرباء»، طريقة التقدم بطلب العداد، وذلك بإتباع 5 خطوات بسيطة كما يلي:

– الدخول على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

– اختيار طلب تقديم على عداد كودي.

– ادراج البيانات اللازمة، والتأكد من صحتها.

– ادراج صورة من بطاقة الرقم القومى.

– وأخيراً الضغط على ارسال الطلب.

– وهذا فيديو توضيحي نشرتة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لبيان خطوات التقديم؛IMG_5429.mov

خطوات متابعة طلب تركيب العداد الكودى

هناك عدة طرق تستطيع من خلالها متابعة طلب التقديم على عداد الكهرباء، والتي تمكنك من معرفة آخر تطورات الطلب أولاً بأول، حيث يتم ذلك من خلال ارسال إشعارات تنبيه بمستجدات الطلب، ويتم الارسال عن طريق احدي الطرق الثلاث:

الموقع الالكترونى الذي تم التقديم من خلاله.

الإيميل الإلكترونى الخاص بالمتقدم.

رسائل نصية “SMS” على رقم المحمول لمقدم الطلب.

شروط التقديم على العداد الكودي 2021

وفقًا لما أوضحته «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، فهناك بعض الشروط التي لابد من توافرها، عند التقديم على العداد الكودى، والتي تتمثل في الأتي:

– يتم استقبال الطلبات على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقط.

– تقديم جميع الأوراق المطلوبة، ودفع الرسوم المالية المستحقة عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

– أن لا يكون هناك خلاف بين قيمة المقايسة المطلوبة لـ التقديم على عداد الكهرباء الكودى، عن قيمة العداد التقليدى.

– الوقف الفوري بالعمل بنظام الممارسات للمخالفين وتغييرة بالعداد الكودى.

– إلزام الذين يتم التعامل معهم بنظام الممارسة، (أي من قد حرر محاضر ضدهم)، بتركيب العدادات الكودية.

مميزات العدادات الكودية

هناك العديد العديد من المميزات التي تصاحب تركيب العداد الكودي، والتي نتناولها على سبيل الحصر، وتتمثل في التالي:

– العداد الكودى مسبوق الدفع للكهرباء، ولكنه لا يكون بأسم مالك الوحدة، ولكن يكون له رقم رقم كودى.

– سعر الكيلو وات في الساعة لا يختلف في العداد الكودى عن العادي، حيث يتم محاسبة المواطن وفق أسعار الشرائح المعلن عنها مسبقا ً.

– لا تختلف قيمة المقايسة المطلوبة عن قيمة العداد التقليدى.

– يتم التقسيط من قبل شركات توزيع الكهرباء بدون فوائد، وذلك تيسيراً وتشجيعهم لهم على التقديم على عداد الكهرباء.

– إلغاء الشرط الذي يقضي بتوفير غرفة محولات بالوحدات العشوائية والمخالفة.

– كما أن نظام العدادات مسبوقة الدفع، لا تقوم بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على المواطنين.

– تتميز تلك العدادات بدقتها العالية، وذلك في احتساب استهلاك الكهرباء والقيمة بنظام الشرائح.

– تقوم بإنذار المواطن في حال انخفاض الرصيد، بالإضافة إلى التنبيه بوجود للطوارئ.