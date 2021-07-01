/638450/خالد-عبد-العزيز--أخوض-إنتخابات-الزمالك-فور-الإعلان-عن-تفاصيلها

كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق أنه قد يترشح بإنتخابات نادى الزمالك المقبلة ، ولكنه حتى الأن لايعرف التفاصيل الخاصة بها ، متابعا أنه فى حالة تحديد موعدها وشروطها أو الظروف القانونية الخاصة بها ،فسوف يبادر ويدخل السباق الأنتخابى.

ويرصد دوت الخليج تصريحات خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق.

وأشار وزير الرياضة السابق أنه بالوقت الحالى يشارك باستشارات وآراء لعدد من رؤساء الاتحاد ومسئولو اللجنة الأوليمبية دون الدخول في المشهد الرسمى.

وأضاف خالد عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية سابقة:"لم أحسم ترشحي حتى الآن من الترشح لإنتخابات الزمالك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة كافة الأمر الخاصة بالإنتخابات القادمة الهامة".

وتابع:"لابد أ، أعرف أولا موعد إقامة إنتخابات نادي الزمالك من أجل حسم موقف ترشحي وأيضا معرفة اللوائح الخاصة بالنادي والشروط الخاصة بالفترة المقبلة حتى لايتم الدخول في صراعات خارجية مع أطراف آخرى".

موقف ترشحة للزمالك

وتابع:"لابد أن أدرس أيضا أن هل هناك أشخاص سيقوموا بالذهاب إلى القضاء للطعن على الإنتخابات في حال وجود قصور في المجالس السابقة، وأن كل هذه الأمور لابد أن يتم دراستها جيدا قبل أن أعلن موقفي الرسمي للترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة".

اللجنة المالية

واختتم:"لا أعلم هل اللائحة المالية التي يعمل بها نادي الزمالك هي اللائحة الخاصة بالنادي حاليا للجنة المتواجد أم اللجنة السابقة أم المجلس الأسبق الذي تم إيقافة، وهل ستدور الأمور داخل مجلس الدولة والقضاء الإداري، وبعد دراسة كل هذه الأمر سأقوم بحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك".

الجمعيات العمومية

ومن جاانب آخر أضافوزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز : "دائما كانت الجمعيات العمومية تسأل عن المصاريف التي تذهب لفرق الكرة بالأندية وهل يتم صرف كل هذه الأموال في مصاريف اللاعبين والنجوم أم في أمور آخرى".

وتابع:"كان لابد فصل كرة القدم عن الجمعيات العمومية من أجل زيادة موارد الأندية وتوضيع كل ما يتعلق بالأندية مع تواجد العمل بقانون الإستثمار المصري، وتحديد الميزانيات الخاصة بالأندية ودخولها للبورصة أمام الجميع".